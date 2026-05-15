Autotrasporto, il blocco mette a rischio porti e logistica. PD: “La Regione batta un colpo”

Liguria. “CNA Fita e Confartigianato Trasporti, che fanno parte di Unatras, hanno annunciato Il blocco di ogni attività dal 25 al 29 maggio prossimo per protestare contro l’insostenibile aumento dei costi del carburante e per contrastare le misure messe in campo dal governo che hanno lasciato le aziende di trasporto con minore liquidità. Il blocco rischia di avere sulla Liguria ripercussioni pesanti, infatti, se si dovesse andare in questa direzione, ci potrebbero essere enormi problemi per il sistema portuale e logistico della nostra regione, impedendo di fatto l’approvvigionamento di merci e l’esportazione verso altri paesi”.

Lo dichiarano il segretario del PD Liguria Davide Natale e il responsabile economia del PD Liguria Matteo Banchi commentando il blocco annunciato da Unatras dal 25 al 29 maggio.

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