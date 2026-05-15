​Bandiera Blu a Spotorno, Calcagno (FI): “Splendida notizia, ma il nuovo Piano Spiagge è un colpo mortale a turismo, indotto e sicurezza”

Spotorno. “La riconferma della Bandiera Blu per Spotorno è una splendida notizia che si ripete, quasi ininterrottamente, dal 2007 a oggi. Un risultato che dimostra una cosa fondamentale: le amministrazioni passano e cambiano, ma la qualità del nostro territorio resta. Questo successo non è il trofeo politico di chi siede temporaneamente in comune, ma il frutto dello straordinario lavoro dei nostri balneari e del grande senso di responsabilità di tutta la comunità spotornese”. Lo dichiara in una nota Valeria Calcagno, coordinatrice cittadina di Forza Italia a Spotorno.

​”La Bandiera Blu è il risultato di una catena virtuosa dove ognuno fa la sua parte. Il merito va in primis ai gestori dei Bagni Marini, che con investimenti privati e sacrifici quotidiani garantiscono pulizia, servizi d’eccellenza e massima accessibilità per i disabili. Ma va anche agli uffici comunali per la complessa gestione burocratica e, non meno importante, a tutti i cittadini, agli albergatori, ai ristoratori e ai commercianti, che ogni giorno si impegnano quotidianamente nella raccolta differenziata e nella cura del decoro urbano. Questo è il vero motore del nostro paese”, prosegue Calcagno.

» leggi tutto su www.ivg.it