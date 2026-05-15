Bucci al Forum del turismo a Santa Margherita: “Ecco i pilastri dello sviluppo”

Santa Margherita Ligure. “Il turismo è una delle colonne portanti dello sviluppo della nostra Regione, insieme alla Blue economy e all’alta tecnologia. Sono tre settori profondamente intrecciati, anche perché non è più possibile fare turismo come si faceva un tempo: è necessario investire su innovazione, promozione e infrastrutture efficenti. Il nostro obiettivo, per il presente come per il domani, è rendere la Liguria sempre più attrattiva, migliorando la qualità della vita sia per i turisti sia per chi sceglie di vivere qui”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto questa sera a Santa Margherita Ligure per il Forum del Turismo – Golfo del Tigullio; durante il convegno il presidente Bucci ha dialogato con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio di temi inerenti al turismo, alle infrastrutture e alla collaborazione tra Regioni. “La Liguria e il Piemonte sono due territori strettamente collegati, dal punto di vista culturale, geografico ed economico: il concetto di macroregioni nel turismo come in molti altri settori, è fondamentale per il futuro dello sviluppo”, ha concluso il presidente Bucci.

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