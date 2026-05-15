Ceriale, riaperto il sottopasso di via Fontana dopo 12 anni di chiusura

Come programmato, a partire da oggi, 15 maggio, a Ceriale è stato riaperto al transito pedonale il sottopasso di via Fontana, importante collegamento tra la zona a monte del paese, il lungomare e il centro storico. La riapertura sarà in vigore, in via sperimentale e limitatamente alla stagione estiva, fino al 15 settembre, come disposto dall’ordinanza firmata dal vicesindaco Piercarlo Nervo.

Nelle ultime settimane sono stati eseguiti tutti gli interventi propedeutici alla riapertura del passaggio: la sistemazione delle nuove scalette smontabili – che potranno essere rimosse in caso di piogge intense o allerta alluvionale –, l’installazione di nuove ringhiere e di una rete di protezione per garantire maggior sicurezza, la tinteggiatura completa del soffitto, la pulizia del rio e il potenziamento dell’impianto di illuminazione. È stato inoltre aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile, con l’introduzione delle procedure che disciplineranno la chiusura del sottopasso in caso di allerta meteo. L’intera area è stata bonificata e, nelle prossime settimane, verrà installata anche una telecamera di videosorveglianza.

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