Fondazione Carispezia, Claudio Pistelli cicerone per la mostra che raccoglie gli scatti di una vita

Si è aperta sabato 9 maggio la mostra “Cronaca. La città, i fatti, i personaggi negli anni del bianco e nero”, a cura di Marco Condotti e dedicata al fotocronista Claudio Pistelli,che resterà visibile negli spazi espositivi di Fondazione Carispezia (via D. Chiodo, 36 – La Spezia) fino a domenica 7 giugno.

Sono in programma tre visite guidate gratuite a cura di Claudio Pistelli, che accompagnerà il pubblico lungo il percorso espositivo attraverso una selezione di oltre trecento fotografie provenienti dall’ampio archivio del fotoreporter spezzino. Gli scatti, realizzati nel corso della sua attività di fotocronista per Il Secolo XIX, restituiscono oltre quarant’anni di vita cittadina tra episodi di cronaca e scene di quotidianità, delineando nel tempo il volto di una comunità in continua trasformazione.

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