IC Albisole, sabato 10 maggio torna l’AlbiRun: riecco uno degli eventi di punta del calendario scolastico dell’istituto

Albisola Superiore/Albissola Marina. Marzo e aprile sono stati mesi ricchi di successi e di soddisfazioni per l’Istituto Secondario di primo grado albisolese. Giovedì 26 marzo infatti, presso il campo “Fontanassa” di Savona, si è svolta la fase provinciale dei nuovi giochi della gioventù di atletica su pista 2025/2026. Gli alunni dell’IC Albisole, accompagnati dai professori Davide Costa e Barbara Trinchero, oltre che dai collaboratori tecnici dell’Atletica Alba Docilia Martina Stranieri, Davide Giusto e Rebecca Marchetti, hanno ben figurato in tutte le categorie ed in tutte le specialità presenti.

Nella Prima Categoria settimo posto per Luca Becco nei 60m (9”53), quarto posto Giorgio Diana 60h (12’’81) e medaglia d’argento per Eleonora Piacenza con 12’’23. Nei 600m quarto posto per Elisa La Torre (2’06’’26) e quinto posto per Elia Ottazzi (2’08’’17). Nel salto in lungo quarto posto per Clara Diamantini (3,37m) e quinto posto Francesco Monetto (3,25m). Nel salto in alto primo posto Caterina Savi con la misura di 1,10m e medaglia di bronzo per Pietro Monetto (1m). Nono posto per Martina Ottonello con la misura di 20,74m e terzo posto per Tommaso Pirotto (37,79m).

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