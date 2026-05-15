Il Parco nazionale Cinque Terre ricorda Monica Montefalcone, Viviani: “Da lei un grande contributo nella conservazione degli habitat marini”

Il Parco nazionale delle Cinque Terre esprime vicinanza alla famiglia della professoressa Monica Montefalcone e a tutte le persone colpite dal tragico incidente avvenuto alle Maldive, che ha causato la perdita di ricercatori e professionisti impegnati nello studio e nella conoscenza dell’ambiente marino.

In una nota del Parco si legge: “Monica Montefalcone ha dedicato il proprio percorso scientifico alla comprensione e alla tutela degli ecosistemi costieri, offrendo un contributo importante allo studio degli habitat del Mediterraneo e, in particolare, delle praterie di Posidonia oceanica, elemento essenziale per la biodiversità marina e la salute dei nostri mari. Il valore del suo lavoro, sviluppato attraverso attività di ricerca, monitoraggio e conservazione, rappresenta un patrimonio di conoscenze fondamentale anche per la protezione delle Aree Marine Protette e per una gestione sempre più consapevole degli ecosistemi. Alla famiglia, ai colleghi e alla comunità scientifica va il pensiero del Parco Nazionale delle Cinque Terre in questo momento di grande dolore”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com