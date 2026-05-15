Impalcati malati, stop ai mezzi pesanti su un tratto di strada al Biscione: ecco cosa succede

Genova. L’emergenza viadotti presenta il conto: un altro impalcato stradale colpito da limitazioni di carico a Genova dopo le ispezioni scattate in base alle linee guida del ministero dei Trasporti. A presentare possibili criticità è un tratto di via Leonardo Fea, la strada che costeggia il cosiddetto Biscione basso sulle alture di Marassi, che sarà vietato a mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate senza concessione di deroghe.

Si tratta di poche decine di metri di strada, proprio davanti all’ingresso dell’asilo Montale. Ma è abbastanza per stravolgere la viabilità della zona, che i veicoli di grandi dimensioni percorrono sfruttando l’anello composto da via Fea e via Loria nella parte superiore. Questo tragitto circolare diventerà off limits finché l’impalcato non sarà dichiarato nuovamente sicuro, o perché i successivi monitoraggi daranno risposte diverse o perché – più probabilmente – si dovrà eseguire un intervento di manutenzione straordinaria.

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