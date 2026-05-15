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“La signora alla finestra”: per ricostruire il tetto del teatro l’Asd Bragno dà sfogo alla fantasia

“La signora alla finestra”: per ricostruire il tetto del teatro l’Asd Bragno dà sfogo alla fantasia

signora alla finestra bragno

Cairo Montenotte. Continua la raccolta fondi promossa dall’A.S.D. Unione Polisportiva Bragno per il rifacimento del tetto del Teatrino, uno spazio caro a tanti, che negli anni ha ospitato spettacoli, incontri, iniziative e momenti di aggregazione. E per catalizzare l’attenzione, arriva “la signora alla finestra”: simpatia, curiosità e un pizzico di sana ironia.
A Bragno, si sa, le storie non mancano mai. Basta una finestra socchiusa, una tazzina di caffè, una tenda che si muove appena e subito nasce un personaggio.

È così che prende vita la simpatica figura della “signora alla finestra”, una nonnina curiosa, un po’ sospettosa e decisamente attenta a tutto ciò che accade nella piccola frazione di Cairo Montenotte. Con il suo sguardo vigile, il binocolo sempre pronto e quella tazzina in mano, rappresenta con ironia uno di quei personaggi di paese che tutti, almeno una volta, abbiamo incontrato o immaginato.

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