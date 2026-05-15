Lo spettacolo della mareggiata dalla spiaggia di Multedo: le onde di 6 metri scavalcano la diga

Genova. Una giornata di libeccio, mare molto agitato, onde che raggiungono i 6 metri, atmosfera tersa e una videocamera che con il teleobiettivo riprende la vastità dell’orizzonte dalla spiaggia, con un campo lungo che esalta la compressione prospettica, permettendoci di osservare la maestosità delle onde che, una dopo l’altra, si susseguono nella loro corsa verso la costa.

Questo il lavoro di Maria Cristina Granai, birdwatcher e videomaker naturalista, che da attenta osservatrice del territorio – da anni è testimone prezioso delle migrazioni di volatili e della biodiversità che attraversa i nostri territori – non si è lasciata sfuggire l’occasione per far “dipingere” al mare dei veri e propri quadri in movimento.

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