Natale e Bianchi: “Blocco trasporto merci, Liguria rischia ripercussioni pesanti. Giunta Bucci non può rimanere immobile”

“Cna Fita e Confartigianato Trasporti, che fanno parte di Unatras, hanno annunciato il blocco di ogni attività dal 25 al 29 maggio prossimi per protestare contro l’insostenibile aumento dei costi del carburante e per contrastare le misure messe in campo dal governo che hanno lasciato le aziende di trasporto con minore liquidità. Il blocco rischia di avere sulla Liguria ripercussioni pesanti, infatti, se si dovesse andare in questa direzione, ci potrebbero essere enormi problemi per il sistema portuale e logistico della nostra regione, impedendo di fatto l’approvvigionamento di merci e l’esportazione verso altri paesi”. Lo dichiarano in una nota Davide Natale e Matteo Bianchi, rispettivamente segretario e responsabile Economia del Partito democratico ligure. “Di fronte a questo rischio la giunta regionale non può rimanere immobile o silente, ma deve fare la propria parte, chiedendo a Rixi e al governo di convocare tutti gli attori coinvolti e trovare soluzioni che possano scongiurare questo scenario. Il blocco degli autotrasportatori e le ricadute sul sistema portuale possono mettere in ginocchio l’economia del nostro Paese. Non si può restare spettatori, ma si devono assumere con decisione iniziative volte a trovare soluzioni in tempi rapidi”, concludono Natale e Bianchi.

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