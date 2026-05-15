Passa il Giro d’Italia, annullato l’evento delle Ente Terziario presso Confcommercio

A seguito del passaggio del 109° Giro d’Italia e della chiusura delle strade cittadine, l’Ente Bilaterale Terziario ha annullato il convegno formativo “CCNL Terziario e dumping contrattuale” previsto per mercoledì 20 maggio 2026 nella sede spezzina di Confcommercio in via Fontevivo 19/F. La decisione è stata presa vista la congestione del traffico prevista per il passaggio degli atleti. L’evento è stato rimandato a data da destinarsi, seguiranno ulteriori informazioni prossimamente.

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