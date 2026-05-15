Riforma Comuni montani, anche Nicola Isetta a Roma per la mobilitazione nazionale dei sindaci

Quiliano. Anche il Comune di Quiliano ha partecipato, mercoledì 13 maggio, alla mobilitazione nazionale svoltasi a Roma dei Comuni esclusi dalla riforma sui Comuni montani.

In piazza erano presenti oltre 100 sindaci provenienti da tutta Italia, accompagnati da numerosi amministratori locali, per chiedere al Governo un intervento urgente a tutela dei territori penalizzati dal nuovo assetto normativo. La mobilitazione è stata positiva. Per il Comune di Quiliano era presente il sindaco Nicola Isetta.

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