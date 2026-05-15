‘Santa’ cabina di regia sul turismo; Forum con La Russa e il ministro Mazzi

Il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi: due big della politica nazionale a Santa Margherita Ligure per parlare del futuro del turismo italiano nel mondo.

La Casa del Mare appena restituita alla città oggi ha aperto le porte al primo Forum del Turismo del Golfo del Tigullio, due giornate di confronto dedicate al futuro di una delle industrie decisive per la Liguria e per l’Italia. Non un appuntamento locale, ma un tavolo di lavoro di livello nazionale e internazionale, costruito attorno a istituzioni, imprese, camere di commercio, enti turistici, operatori del mare, della cultura, della ricettività e dell’innovazione.

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