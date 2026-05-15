Savona, entro fine 2026 inizia la riqualificazione della zona Miramare

Savona. Entro la fine del 2026 inizieranno i lavori di riqualificazione della zona di Miramare a Savona con la demolizione degli edifici nella zona a Levante delle ex Funivie.

“Siamo finalmente vicini a mettere mano – ha detto il sindaco Marco Russo in un video sulla sua pagina Facebook – alla zona conosciuta dai savonesi come l’area delle Funivie che per tanto tempo è stata un orgoglio della nostra città, ma che negli ultimi anni si è trasformata in un brutto biglietto da visita per la città“.

“Da più di tre anni lavoriamo con Autorità Portuale per trasformare l’area – ha ricordato Russo -. Abbiamo apporvato un masterplan e abbiamo ottenuto da ASPI 20 milioni di euro. In questo modo si avvia finalmente la trasformazione di un luogo simbolo di Savona“.

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