Stop agli allagamenti a ogni mareggiata: la banchina tra Morin e Revel sarà consolidata e rialzata

L’area di banchina Thaon di Revel sarà interessata da diversi interventi nei prossimi mesi. Se la manutenzione straordinaria programmata del ponte che conduce al Porticciolo Mirabello prenderà il via lunedì 18 maggio e proseguirà all’incirca per due settimane, più avanti toccherà alla banchina stessa, nel punto in cui si interseca con Passeggiata Morin.

L’intervento, che anche in questo caso sarà svolto dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale in regime di manutenzione straordinaria si è reso necessaria a causa di un cedimento strutturale della pavimentazione, localizzato in corrispondenza del dente di attracco della banchina: verrà quindi realizzato un rialzamento della zona depressa, attualmente soggetta ad allagamenti durante le mareggiate, in modo da raccordarla con le quote altimetriche dell’area limitrofa.

Il progetto prevede il ripristino funzionale e il consolidamento della struttura attraverso la realizzazione di un nuovo pacchetto di fondazione in calcestruzzo armato, supportato da micropali. Questa soluzione tecnica è stata individuata per stabilizzare definitivamente la zona interessata dal dissesto e prevenire ulteriori cedimenti.

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