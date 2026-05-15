Sub morti alle Maldive, il maltempo blocca le ricerche dei corpi: le prime testimonianze

Genova. Il temporale infuria sull’atollo di Vaavu, alle Maldive, intralciando le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, 52 anni, ricercatrice e docente dell’Università di Genova, della figlia 22enne Giorgia Sommacal, dell’assegnista di Poirino Muriel Oddecino e del neolaureato Federico Gualtieri.
I quattro subacquei sono morti giovedì, durante un’immersione per esplorare le grotte di Alimathà: con loro anche Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo originario di Padova e operation manager dell’Albatros Top Boat, individuato senza vita in acqua già nel primo pomeriggio di giovedì.