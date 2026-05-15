Varazze, prende il volo il lungo fine settimana che culminerà con le Frecce Tricolori

Varazze. Ha ufficialmente preso il volo a Varazze il lungo fine settimana dedicato alle Frecce Tricolori e all’Aeronautica Militare, con manifestazioni collaterali di rilievo che porteranno all’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale domenica pomeriggio, preceduta dallo spettacolare Air Show.

La prima esibizione del 2026 si terrà proprio su Varazze. La presentazione del grande evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Aero Club di Savona, si è svolta questa sera nella cornice di Palazzo Beato Jacopo. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luigi Pierfederici, affiancato dalle parole del Colonnello Stefano Pietropaolo, responsabile delle Relazioni Esterne dell’Aeronautica Militare. Massima attenzione anche alla sicurezza, come spiegato dal generale Cesare Patrono dell’Aero Club Savona e direttore della manifestazione. Presente anche il consigliere regionale Alessandro Bozzano, che ha sottolineato l’impegno e la volontà della Regione nel sostenere questo importante obiettivo.

» leggi tutto su www.ivg.it