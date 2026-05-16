A Sestri Levante arriva il Giro d’Italia: Carovana Rosa e modifiche alla viabilità

Sestri Levante. In occasione dell’11ª tappa del Giro d’Italia Porcari – Chiavari, in programma mercoledì 20 maggio 2026, la Carovana Rosa stazionerà in piazzale Grilli con attività di animazione, prima dell’arrivo dei corridori. Per la durata dell’occupazione dell’area, i residenti muniti di bollino rosso potranno parcheggiare l’auto su tutte le strisce blu cittadine.

Per consentire il transito della manifestazione, verranno adottate modifiche alla viabilità. Il percorso della gara che attraverserà i territorio è il seguente: discesa dal passo del Bracco – via Aurelia – via Tino Paggi – via Bruno Primi – via Pontino – via per S. Vittoria – SP 88 di Montedomenico – loc Balicca e Ponterotto – Villa Montedomenico – passo Iscioli e ingresso nel Comune di Ne.

» leggi tutto su www.genova24.it