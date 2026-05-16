Al Turchino la cerimonia in ricordo dei 59 partigiani uccisi dai nazifascisti

Genova. Si è svolta sabato mattina, al Sacrario del Passo del Turchino, la cerimonia commemorativa in ricordo delle 59 vittime dell’eccidio nazifascista del 19 maggio 1944, una delle pagine più drammatiche della storia della Resistenza ligure e italiana.

“È stato un onore tenere questa mattina l’orazione ufficiale alla commemorazione dell’82esimo anniversario dell’Eccidio del Turchino – ha detto il vicesindaco, Alessandro Terrile – il 19 maggio 1944 su questa collina 59 partigiani prelevati dal carcere di Marassi e dalla Casa dello Studente furono trucidati dalle milizie nazifasciste per rappresaglia”.

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