Ala Caprione trails: una nuova mappa escursionistica che “unisce” Lerici, Ameglia e Arcola

Una nuova mappa escursionistica Ala Caprione trails 2026. Si tratta di un progetto promosso dalla Fondazione Pro Monte Caprione Ets. con il contributo dei Comuni di Lerici, Arcola e Ameglia, in collaborazione con il Cai La Spezia e il Cai Sarzana. “ La nuova edizione 2026 rappresenta un importante passo avanti nella promozione e nella fruizione sostenibile dell’area del Caprione, grazie a una rete di percorsi aggiornata, integrata fra i tre Comuni e sempre più accessibile anche alle persone con disabilità” si legge in una nota del Comune di Lerici, tra i primi sostenitori, che ha ospitato la presentazione a Palazzo civico.

Il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti ha commentato commenta: “Il Monte Caprione rappresenta un patrimonio naturalistico, storico e paesaggistico straordinario per tutto il nostro territorio. Progetti come ALA Caprione Trails dimostrano quanto sia fondamentale fare rete tra Comuni, associazioni e realtà locali per valorizzare questi luoghi in modo concreto e accessibile. Questa nuova mappa non è soltanto uno strumento per gli escursionisti, ma un vero invito a scoprire il territorio con consapevolezza, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità che unisce ambiente, cultura e benessere”.

La cartografia raccoglie in un unico supporto tutte le informazioni necessarie per organizzare escursioni sul Monte Caprione: anelli sentieristici suddivisi per Comune, aggiornamenti della rete Cai e codici Qr che consentono l’accesso diretto ai percorsi digitali consultabili anche tramite Google Maps. Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità, con l’inserimento di itinerari percorribili con joelette e servizi dedicati come punti ristoro e servizi igienici, confermando la volontà condivisa di rendere il territorio sempre più inclusivo. La mappa Ala Caprione Trails 2026 sarà distribuita nei punti informativi turistici, nelle strutture ricettive e nelle attività del territorio. Nei prossimi giorni gli anelli escursionistici saranno inoltre disponibili online sui siti istituzionali dei Comuni aderenti al progetto. “Con questa iniziativa, il Comune di Lerici rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del Monte Caprione come destinazione di turismo lento, sostenibile e accessibile, capace di coniugare tutela ambientale, qualità dell’esperienza turistica e sviluppo del territorio” conclude Paoletti.

Joshua Pagano, vicepresidente della Fondazione Pro Monte Caprione E.T.S., commenta: “La mappa nasce come strumento informativo per i visitatori del territorio del Caprione, ossia il territorio amministrato dai tre Comuni. Dalla prima versione del 2024 siamo oggi arrivati a poter definire anelli sentieristici per singoli Comuni, su sentieristica CAI, alcuni dei quali si intrecciano con parti degli altri territori comunali. In una singola mappa si trovano dunque tutte le informazioni necessarie per programmare un’uscita sul territorio, e lo scopo era proprio questo: dare alle persone gli strumenti per organizzarsi, valutare cosa fare e scegliere quale percorso intraprendere”.

Anche Attilio Bencaster, presidente della Fondazione Pro Monte Caprione Ets., aggiunge: “Ringraziamo i tre Comuni per la fiducia nei nostri confronti e per il supporto che ci danno nel poter lavorare su questi temi. Vogliamo inoltre ringraziare il Cai per tutto il grande supporto informativo che ci fornisce nella stesura della sentieristica ufficiale. Infine, un ringraziamento particolarmente sentito va al l’azienda Agricola Pian della Chiesa per aver creato e messo a disposizione un servizio igienico adatto ai disabili, fondamentale per le escursioni e le uscite sul territorio”.

Gianmarco Simonini, rappresentante del Cai La Spezia e del Cai Sarzana, sottolinea inoltre: “La mappa è basata sull’ultimo aggiornamento del sistema sentieristico Cai, che si rifà alla rete Rel della Liguria. È uno strumento graficamente molto efficace, con codici qr che rimandano a tutte le informazioni utili per valutare le diverse possibilità escursionistiche. Come Cai siamo inoltre molto felici di poter annunciare l’affermarsi di percorsi accessibili ai disabili. È molto importante che questo territorio si apra a tutti”.

L’assessore all’Ambiente del Comune di Ameglia, Nicolas Cervia, evidenzia l’importanza della collaborazione tra enti e associazioni: “Questa mappa rappresenta un esempio concreto di come il lavoro condiviso possa generare valore per il territorio. Ameglia crede fortemente nello sviluppo di un turismo sostenibile e lento, capace di valorizzare il paesaggio, la natura e la storia del Caprione, offrendo al tempo stesso servizi e strumenti moderni ai visitatori”.

L’assessore al Turismo del Comune di Arcola, Camilla Monfroni, conclude: “La crescita del progetto Ala Caprione Trails dimostra quanto il nostro territorio abbia potenzialità straordinarie dal punto di vista escursionistico e turistico. Offrire una rete di percorsi chiara, aggiornata e facilmente consultabile significa incentivare una fruizione consapevole del territorio e promuovere una cultura del cammino sempre più diffusa”.

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