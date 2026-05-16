“Arruolamenti deludenti per la Marina Militare”, il Sim Marina torna a chiedere un cambio di passo

“Facendo il punto sulla situazione attuale del personale della Marina, emerge un quadro che desta crescente preoccupazione. Oltre alla significativa e continua fuoriuscita di colleghi, il dato più allarmante riguarda il numero degli arruolamenti: le cifre, se confrontate con quelle delle altre Forze Armate, risultano senza dubbio deludenti e indicano una difficoltà strutturale nel garantire un adeguato ricambio generazionale”. Lo afferma Sim Marina che di recente ha avuto un incontro con il sottosegretario alla difesa Matteo Perego di Cremnago.

“Il complesso scenario politico-internazionale sta inoltre mettendo a dura prova i nostri equipaggi, costretti sempre più spesso a imbarchi prolungati. Questa condizione incide profondamente sulla sfera personale, sottraendo tempo prezioso agli affetti familiari e rendendo ancora più gravoso il servizio. A ciò si aggiunge una mobilità continua che esercita una pressione costante e destabilizzante sul personale. L’innalzamento significativo dell’età media amplifica ulteriormente il problema. Questi colleghi si trovano oggi ad affrontare trasferimenti prolungati e onerosi, spesso senza un adeguato supporto normativo: la Legge 86, infatti, si dimostra insufficiente a compensare i disagi derivanti da tali situazioni, senza parlare degli alloggi insufficienti e fatiscenti a causa dell’assenza di interventi manutentivi per almeno un decennio se non oltre”, sottolineano per il sindacato il segretario generale Warner Greco e il presidente, lo spezzino Antonio Colombo.

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