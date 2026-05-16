Camogli: “Case Rosse”, nessun collegamento col centro e fermata bus a rischio

Nei giorni scorsi il Sindacato di base ha criticato la nuova pensilina inaugurata a Chiavari per l’attesa dei bus di linea. Andiamo in tutt’altra zona, certamente limitata nell’uso rispetto a Chiavari. Una fermata bus dove l’attesa è a rischio. Siamo lungo la trafficata via Aurelia tra Ruta e Recco, precisamente in località “Case Rosse”. E’ l’unica frazione di Camogli non servita direttamente col centro da “navette”. Per scendere a Camogli occorre prendere un bus di linea e recarsi a Ruta o a Recco e da lì raggiungere il centro con un secondo bus. Altrettanto per il rientro.

Alle “Case Rosse” lo spazio per l’attesa del bus, per chi non vuole correre il rischio di farsi investire dai mezzi in transito, è nello spazio invaso da erbacce e piante compreso tra il guardrail e il muro. Spazio privo di pensilina e confinante con un punto di conferimento rifiuti.

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