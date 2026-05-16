Cep, inaugurata la nuova area sportiva di via Novella: skate, fitness e spazi verdi

Genova. Il progetto di riqualificazione dell’area sportiva di via Novella, al Cep, è stato presentato ufficialmente sabato mattina ad associazioni e residenti.

Sviluppati su due principali linee d’azione – da un lato la realizzazione di nuovi spazi ludico-sportivi e aggregativi, dall’altro un intervento di riforestazione che ha interessato il margine del complesso edilizio – i lavori hanno consentito di rigenerare e valorizzare uno spazio urbano di importanza vitale per il quartiere, dando (nuova) vita ad un punto di incontro e di aggregazione per residenti e non solo. Obiettivo finale la fornitura di nuovi servizi intergenerazionali e il miglioramento della qualità della vita.

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