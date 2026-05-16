Chiavari in Fiore: la solidarietà cattura l’occhio tra artigianato e associazioni

Sabato 16 e domenica 17 maggio il centro di Chiavari si accende di colori per l’atteso appuntamento con Chiavari in Fiore. La manifestazione, tuttavia, non è fatta solo di piante e vivai: a impreziosire l’evento c’è anche un fitto tessuto di solidarietà. In corso Garibaldi, nel tratto adiacente a piazza Matteotti, è infatti possibile passeggiare tra gli stand di diverse associazioni locali. Qui, la bellezza dei prodotti artigianali si unisce alla consapevolezza di poter fare del bene, sostenendo direttamente importanti progetti benefici attraverso il ricavato delle vendite.

Il Villaggio del Ragazzo partecipa all’evento con due spazi dedicati. Il primo ospita il Progetto IRIS, che espone le creazioni nate nell’ambito dell’iniziativa “Talenti all’opera”. Accanto ad esso trova spazio lo stand del Centro Diurno Anziani del Centro Benedetto Acquarone, che propone piatti, saponette, decorazioni e vari oggetti realizzati dagli ospiti della struttura.

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