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Dieci anni di Mangiawalking, Casola in Lunigiana si prepara per l’edizione primaverile

Dieci anni di Mangiawalking, Casola in Lunigiana si prepara per l’edizione primaverile

Mangiawalking

Casola in Lunigiana si prepara a celebrare il decennale della Mangiawalking con l’edizione primaverile in programma il 24 maggio. Da dieci anni la Mangiawalking, nelle edizioni di primavera e di settembre, rappresenta un appuntamento dedicato alla scoperta del territorio e alla valorizzazione della Lunigiana. Nata il 22 maggio 2016 dall’iniziativa di un gruppo di praticanti di Nordic Walking insieme alla Pro Loco, la manifestazione continua a promuovere il territorio a passo lento, tra paesaggi, memoria locale e tradizioni enogastronomiche.

“Per noi è un traguardo importante: dieci anni di cammino resi possibili dalla collaborazione tra associazioni e realtà locali”, sottolinea Enzo Martini, presidente della Pro Loco. “In questo percorso abbiamo coinvolto numerosi camminatori del territorio e delle province vicine, creando occasioni di incontro, condivisione e scoperta della Lunigiana. Vogliamo festeggiare questo anniversario insieme alle associazioni che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, alle realtà del territorio, alle istituzioni locali e agli alunni delle scuole coinvolti nel corso degli anni”.

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