“Donne e uomini per un mondo nuovo”, al Dialma Ruggiero uno spettacolo dedicato a madri e padri costituenti

Giovedì 21 maggio alle 17:30 andrà in scena al centro Dialma Ruggiero alla Spezia Donne e uomini per un mondo nuovo (L’avventura della Costituente), spettacolo teatrale promosso e organizzato dal gruppo Memoria, Scuola, Democrazia dello Spi Cgil della Spezia, con Spi Cgil della Spezia e Spi Cgil Liguria, e il patrocinio del Comitato provinciale unitario della Resistenza della Spezia. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

“L’iniziativa rappresenta la conclusione del Progetto della Memoria, un percorso di incontri nelle scuole dedicati alla Resistenza e alla Costituzione, volto a trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti della nostra democrazia – si legge in una nota di presentazione -. Lo spettacolo, della durata di circa 45/50 minuti, è realizzato dalla compagnia Art and Theater Dance, con la coreografia di Marina Fontanini e la regia di Gianfranco Petrucciani. In scena ballerini, attori, voci narranti e anche attrici e attori non professionisti, a testimonianza del forte coinvolgimento della comunità, che danno vita a una rappresentazione in cui si intrecciano narrazione, musica, danza e proiezioni storiche. La rappresentazione è dedicata alle madri e ai padri costituenti che, a partire dal 2 giugno 1946, si riunirono per costruire la Costituzione di un’Italia libera e democratica. Attraverso diversi quadri scenici, lo spettacolo mette in luce alcuni principi fondamentali: il carattere antifascista della Costituzione nata dalla Resistenza, la collaborazione tra forze politiche diverse unite dai valori di libertà, democrazia, uguaglianza e giustizia sociale, e il ruolo decisivo delle donne nel processo costituente. Particolare attenzione è dedicata anche ad alcuni articoli cardine della Costituzione – l’articolo 1, l’articolo 3 e l’articolo 11 – riletti attraverso dialoghi e linguaggi artistici”.

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