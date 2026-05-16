Filippo Lubrano in Cina in missione imprenditoriale con Sicindustria

“Capire la Cina, capire il nuovo mondo”. Filippo Lubrano, presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio La Spezia e titolare delle aziende Metaphora e Asialize, ha guidato la missione imprenditoriale in Cina e Hong Kong. Focalizzata su AI, robotica, hardware e opportunità di internazionalizzazione per le imprese, la missione era promossa da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network in collaborazione con Asialize, un network di professionisti esperti nell’internazionalizzazione sui mercati asiatici gestito da Lubrano.

L’obiettivo era di comprendere l’ecosistema innovazione cinese , ovvero contesto culturale, mentalità, programmazione di lungo periodo, arena competitiva e scenari geopolitici. Gli ambiti principali sono AI (software e AI fisica), robotica (umanoidi, robot dog, automazione), veicoli elettrici e a guida autonoma, droni/VTOL (veicoli a decollo verticale), semiconductors, MedTech / genomica, Internet of Things e sensoristica.

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