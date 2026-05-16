Finale Ligure, trovato con eroina, bilancino e contanti: denunciato un 25enne

Finale Ligure. La Polizia Locale di Finale Ligure, durante un servizio notturno di controllo del territorio svolto nel fine settimana, ha identificato e denunciato un cittadino colombiano per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli agenti erano impegnati in un controllo della zona a mare, già oggetto nell’ultimo periodo di atti di vandalismo ai beni pubblici e ad alcune concessioni private, quando notavano una persona in apparente stato di agitazione, decidendo quindi di procedere ad una verifica.