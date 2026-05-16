Fondi Psr: oltre un milione di euro per i canali irrigui tra Luni, Vezzano e Santo Stefano

L’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Piana, ha fatto tappa oggi a Sarzana per illustrare la conclusione di una serie di interventi infrastrutturali dedicati alle reti irrigue nei territori di Santo Stefano di Magra, Luni e Vezzano Ligure. Le opere sono state realizzate attraverso i finanziamenti del Psr 2014-2022. All’incontro hanno preso parte la presidente del Consorzio di Bonifica e Irrigazione Canale Lunense e di Anbi Liguria, Francesca Tonelli, il direttore Corrado Cozzani, il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, e la sindaca di Santo Stefano di Magra, Paola Sisti.

“Gli interventi realizzati rappresentano un esempio concreto di come gli investimenti sulle infrastrutture irrigue siano fondamentali per sostenere l’agricoltura e garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica – ha dichiarato Alessandro Piana –. Parliamo di opere strategiche che consentiranno già da questa stagione irrigua di migliorare l’efficienza della distribuzione dell’acqua, ridurre le dispersioni e portare benefici concreti alle aziende agricole del comprensorio”.

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