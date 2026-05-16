Gestione risparmi: 10 situazioni della vita in cui conviene affidarsi a un consulente finanziario indipendente

In un’epoca storica e finanziaria profondamente caratterizzata da un’inflazione persistente, tensioni geopolitiche e da una costante incertezza sui mercati globali, il tema della gestione dei risparmi è diventato sempre più rilevante per le famiglie italiane. Per decenni, l’approccio standard e culturalmente accettato è stato quello di recarsi allo sportello bancario di fiducia, affidando i frutti di una vita di lavoro ai suggerimenti dell’impiegato di turno. Si trattava di una scelta dettata dalla comodità e da un senso di sicurezza percepito. Tuttavia, questo modello presenta una serie di limiti strutturali e rischia di compromettere seriamente la stabilità economica dei risparmiatori.

Gli istituti di credito, infatti, operano quasi sempre secondo una logica commerciale di vendita di prodotti finanziari standardizzati, spesso dettata dalla necessità di collocare fondi comuni di investimento a gestione attiva, certificati o polizze assicurative unit-linked che garantiscono altissimi margini di guadagno all’istituto stesso, ma che raramente offrono rendimenti ottimali o adeguati al profilo di rischio del cliente.

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