Juniores U19, Legino travolgente: 5-1 al Sant’Andrea San Vito. Penna: “È una favola, ma al ritorno rispetto e testa alta”

Celle Ligure. Un 5-1 che indirizza con forza il doppio confronto. Il Legino supera il Sant’Andrea San Vito nell’andata dei quarti di finale della Fase Nazionale Juniores U19 e mette un’ipoteca sul passaggio del turno. All’“Olmo Ferro” decidono Alpicrovi, Olivero, Barbera e la doppietta di Amici, al termine di una gara più equilibrata di quanto dica il punteggio.

Nel post partita mister Maurizio Penna analizza così la sfida: “Partita del primo tempo equilibrata. Devo dire la verità, era giusto il pareggio, anche se è venuto da un rigore per loro su azione, però era giusto. Nel secondo tempo penso che abbiamo fatto la partita noi, la differenza è stata che siamo stati più determinanti e determinati soprattutto a vincere la partita”.

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