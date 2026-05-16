Laigueglia: ecco il bando per l’assegnazione delle concessioni balneari con finalità turistico-ricreative

Laigueglia. Il Comune di Laigueglia ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle concessioni balneari con finalità turistico-ricreative ed è stata contemporaneamente disposta la proroga ai concessionari uscenti in attesa della conclusione delle procedure di gara, previste entro il 31 ottobre 2026.

Come riportato dalla delibera di Giunta Comunale, la proroga delle concessioni è limitata alla stagione 2026 e finalizzata a garantire il regolare e ordinato svolgimento della stagione turistica balneare alle porte.

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