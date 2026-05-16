Meteo: è tornata la neve sullo sfondo del nostro golfo azzurro

Raccontavano i “vecchi” che il primo maggio del 1915 (anno pessimo dal punto di vista meto e non solo), la neve aveva fatto capolino sulla vetta del promontorio di Portofino. Oggi 16 maggio la neve è tornata, abbonante, ad imbiancare le vette del Bisalta, monte alle spalle dei Comuni di Boves e Peveragno che fa da sfondo al magnifico mare azzurro del Mar Ligure.

Le temperature sono calate rapidamente come annunciato dal meteo. Non mancano però i turisti, molti gli europei, che invece di comprare costumi da bagno, acquistano felpe e maglioni.

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