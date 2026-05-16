Pallanuoto M/ Bogliasco cede, il primo round playoff va alla Lazio (15-10)

Dall’ufficio stampa di Bogliasco 1951
Inizia con una sconfitta esterna il cammino dei ragazzi dell’AGN Energia Bogliasco 1951 nelle semifinali playoff di Serie A2 maschile. Nel catino infuocato della vasca di Acilia, i ragazzi di Gimmi Guidaldi lottano con coraggio ma si arrendono alla Lazio, vincitrice del girone Sud, che si aggiudica Gara 1 con il punteggio di 15-10. Un risultato che non cancella la buona prestazione dei biancazzurri, attesi ora dal riscatto immediato davanti al proprio pubblico.