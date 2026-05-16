Pietre dal cantiere del viadotto Gargassa in A26, l’allarme dei residenti: il sindaco scrive ad Aspi

Genova. Diverse pietre sono state rinvenute questa mattina sulla strada sottostante i viadotti Gargassa, sulla A26, opere che saltano l’omonima valle all’interno del territorio del comune di Rossiglione. Il ritrovamento è stato fatto da alcuni residenti della zona che avrebbero visto cadere alcune di queste pietre a pochi metri dal loro passaggio.

Immediata è scattata la segnalazione all’amministrazione civica del comune della Valle Stura. Il sindaco Omar Peruzzo ha preso in carico la situazione, segnalando il fatto alla direzione di tronco di Aspi: “Si sono immediatamente attivati, segnalando l’episodio al Rup (responsabile unico progetto) del cantiere per una verifica”, ha commentato Peruzzo a Genova24.

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