Portofino: intimazione ad Ireti perché effettui verifiche preventive

Ricorso del Comune di Santa Margherita al Tar a seguito del divieto di balneazione per tutta la stagione sulla spiaggia Ghiaia. Denuncia del Comune di Recco alla Procura nei confronti di Ireti a seguito del divieto di balneazione temporaneo alla foce del torrente che scende da Uscio. Ora è Portofino ad intimare a Ireti controlli, in questo caso preventivi per evitare conseguenze negative a seguito di eventuali guasti ala rete fognaria,
Di seguito l’ordinanza pubblicata integralmente sul albo pretorio on line del Comune