Quiliano, incontro conclusivo del ciclo di assemblee pubbliche dell’amministrazione comunale

Quiliano. Si concluderà lunedì 18 maggio, alle 20,45, presso la Sala Consiliare di Piazza Costituzione, a Quiliano, il ciclo di incontri pubblici promossi dall’amministrazione comunale.

“Questo percorso, – hanno fatto sapere dal Comune, – nasce da una scelta precisa: creare condizioni facilitanti per mantenere un contatto costante, concreto e trasparente con la comunità. Un impegno che si traduce in un dialogo continuo con i cittadini, portato avanti ogni settimana attraverso le comunicazioni del sabato del sindaco (Buongiorno), i ricevimenti del pubblico a Quiliano e Valleggia, Cadibona, Montagna e Roviasca e momenti pubblici come questo si integrano in questo spirito amministrativo”.

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