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Politica

Quiliano, incontro conclusivo del ciclo di assemblee pubbliche dell’amministrazione comunale

Quiliano, incontro conclusivo del ciclo di assemblee pubbliche dell’amministrazione comunale

Comune Municipio Quiliano

Quiliano. Si concluderà lunedì 18 maggio, alle 20,45, presso la Sala Consiliare di Piazza Costituzione, a Quiliano, il ciclo di incontri pubblici promossi dall’amministrazione comunale.

“Questo percorso, – hanno fatto sapere dal Comune, – nasce da una scelta precisa: creare condizioni facilitanti per mantenere un contatto costante, concreto e trasparente con la comunità. Un impegno che si traduce in un dialogo continuo con i cittadini, portato avanti ogni settimana attraverso le comunicazioni del sabato del sindaco (Buongiorno), i ricevimenti del pubblico a Quiliano e Valleggia, Cadibona, Montagna e Roviasca e momenti pubblici come questo si integrano in questo spirito amministrativo”.

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