Recco: malore uccide Luciano Fichera, 55 anni, super tifoso di Samp e Bastia

Nel tardo pomeriggio un malore ha stroncato la vita di Luciano Fichera, 55 anni, personaggio notissimo per la sua militanza nel Quartiere Bastia per cui effettuava ogni anno la raccolta di fondi con la “sacchetta”. Noto soprattutto perché tifosissimo della Sampdoria e, prima dell’arrivo del presidente Gabriele Volpi, da cui dissentiva, della sua amata Pro Recco. I genitori gestivano una oreficeria in centro, situata davanti al Bar Perla. Lui soffriva di cardiopatie e la sua invalidità non gli consentiva di effettuare lavori regolari. Aveva tuttavia svolto con grande entusiasmo e dedizione il ruolo di “Maggiordomo di quartiere”. Conosceva tutta Recco e tutti lo conoscevano scambiando volentieri con lui qualche parola.

Alle 18,40 circa si è sentito male a casa; invano i militi della Croce Verde di Recco hanno tentato di rianimarlo. Presenti, pur trattandosi di un decesso per cause naturali, i carabinieri.

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