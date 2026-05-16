Rifiuti abbandonati proprio nel giorno del Cammino dei Santuari, Figoli: “Troveremo i responsabili”

La rimozione dei rifiuti avverrà solo dopo essere risaliti all’identità di chi ha abbandonato diversi sacchi di rifiuti a Ponzò proprio alla vigilia del Cammino dei Santuari. Per adesso il sito della discarica sarà isolato e reso visibile con un nastro. Lo ha disposo il Comune di Riccò del Golfo nella persona del sindaco Loris Figoli, che esprime tutta la sua indignazione e il suo rammarico per lo sfregio.

“Proprio durante un evento promozionale sostenuto dal Ministero del Turismo, coincidente con le sentite festività per la Madonna dell’Agostina, si deve dare immagine di rivolta alle normali regole di convivenza civile, che peraltro vede il nostro Comune a risultati di raccolta differenziata oltre l’85%, ai vertici a livello nazionale”, sottolinea il primo cittadino.

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