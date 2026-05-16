Salute mentale e inclusione: giornata speciale sulla Costa Smeralda

Savona. Per un gruppo di utenti psichiatrici del Dipartimento di Salute Mentale di Savona dell’Area 2 di ATS Liguria oggi si è tenuta un’esperienza davvero straordinaria: col supporto dei loro operatori sono saliti a bordo della nave da crociera Costa Smeralda dove sono stati accolti da personale di bordo che si è occupato di garantire loro accoglienza ed una visita guidata che è terminata con la consumazione del pranzo insieme ai turisti.

Il gruppo di pazienti, composto da persone di tutte le età e con patologie medio-gravi, ha potuto accedere ad un’esperienza molto significativa che non si è limitata all’aspetto ludico-ricreativo bensì ha anche riguardato il profilo riabilitativo e l’arricchimento del loro percorso di inclusione sociale.

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