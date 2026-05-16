Savona, due stranieri irregolari sul territorio nazionale: accompagnati al Centro Rimpatri

Savona. Continua l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Savona, volta ad allontanare dalla provincia soggetti extracomunitari non in regola con le norme sul permesso di soggiorno, e quindi non legittimati a permanere sul territorio nazionale.
Dopo l’accompagnamento alla frontiera del cittadino albanese, imbarcato su un aereo per il proprio Paese d’origine da Genova qualche giorno fa, gli operatori dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Savona hanno accertato la condizione di irregolarità di un quarantasettenne di nazionalità senegalese e di un quarantaduenne di nazionalità nigeriana, già destinatari di provvedimenti di espulsione.