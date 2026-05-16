Savona, l’ultimo saluto a Daniela Valente: nel suo negozio di Villapiana affetto e rispetto per gli animali

Savona. Molta, molta gente commossa ha salutato per l’ultima volta Daniela Valente, 69 anni, al funerale di questa mattina, sabato 16 maggio, nella parrocchia di Maria Ausiliatrice, la chiesa dei Salesiani, in via Don Bosco a Savona.

Era la titolare di prodotti e cura degli animali di via Vanini, nel quartiere di Villapiana, dove venivano accuditi e rispettati tutti gli animali, persino i piccioni (caso davvero unico), che si radunano fuori e poi entravano in cerca di cibo. Li’ in via Vanini c’è una sorta di “polo” straordinario per la cura degli animali, trovando posto, proprio accanto, l’ambulatorio dei veterinari Francesco Buscaglia e Monica Rodo.

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