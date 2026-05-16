Scivola sul sentiero e si procura una distorsione: soccorsa turista francese

Distorsione alla caviglia per una turista francese sui sentieri delle Cinque Terre. La donna, 65 anni, stava percorrendo un tratto fra Monterosso e Levanto quando

è scivolata provocandosi una distorsione alla caviglia destra. Sul posto sono arrivati Soccorso alpino e speleologico Liguria con i Vigili del Fuoco. La donna è stata medicata e stabilizzata. Quindi è stata sistemata su una barella e portata alla fine del sentiero dove ad attenderla c’era l’ambulanza della Pubblica assistenza di Monterosso. La donna, però, ha preferito rifiutare il ricovero.

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