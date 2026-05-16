Scooterista ricoverato al San Martino dopo un incidente a Porto Venere

Uno scooterista di 31 anni è stato portato in condizioni serie al San Martino di Genova dopo essere finito, contro un muro, in via delle ville a Porto Venere. Sul posto il 118, la Pubblica assistenza di Porto Venere, la Polizia locale. La dinamica è in fase di accertamento.

Per il giovane, che avrebbe riportato un trauma cranico, è stato disposto il trasporto in ospedale con l’Elicottero Drago 152 dei Vigili del fuoco atterrato alla piazzola del comando di Valdellora per poi ripartire verso Genova.

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