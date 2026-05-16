Subacquei morti alle Maldive, ripartite le ricerche nell’atollo di Vaavu. Malore fatale per un soccorritore

Genova. Sono riprese sabato mattina nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, 52 anni, ricercatrice e docente dell’Università di Genova, della figlia 22enne Giorgia Sommacal, dell’assegnista di Poirino Muriel Oddenino e del neolaureato Federico Gualtieri.

I quattro subacquei sono morti giovedì, durante un’immersione per esplorare le grotte di Alimathà, insieme all’istruttore padovano Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato l’unico a essere recuperato, il giorno stesso della tragedia.

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