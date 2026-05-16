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Cronaca

Subacquei morti alle Maldive, ripartite le ricerche nell’atollo di Vaavu

Subacquei morti alle Maldive, ripartite le ricerche nell’atollo di Vaavu

Generico maggio 2026

Genova. Sono riprese sabato mattina nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, 52 anni, ricercatrice e docente dell’Università di Genova, della figlia 22enne Giorgia Sommacal, dell’assegnista di Poirino Muriel Oddenino e del neolaureato Federico Gualtieri.

I quattro subacquei sono morti giovedì, durante un’immersione per esplorare le grotte di Alimathà, insieme all’istruttore padovano Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato l’unico a essere recuperato, il giorno stesso della tragedia.

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