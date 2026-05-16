Termovalorizzatore, Lambertini e Dotta: “Come sindaci dei due Comuni più coinvolti ribadiamo il nostro no”

Cairo Montenotte-Cengio. Termovalorizzatore in Valbormida, Paolo Lambertini e Francesco Dotta, rispettivamente i sindaci di Cairo e Cengio, affrontano il tema insieme visto che sono alla guida dei due Comuni direttamente interessati: da un lato, infatti, alcune aree sono state ritenute idonee al possibile insediamento da parte dello studio del Rina e dall’altro perché oggetto di manifestazione di interesse di alcune aziende.

E lo fanno dopo la riunione di ieri, 15 maggio, organizzata da tre sindaci di centro sinistra che, secondo Lambertini e Dotta, tentano una “fuga in avanti” calcando il populismo. Spiegano: “I nostri Comuni hanno il dovere di assumere un ruolo da protagonisti in merito a questa vicenda, che non vuol dire decidere autonomamente, ma coordinare e condividere posizioni e percorsi con tutti i Comuni della Valle. Questo è sempre stato fatto: il 20 febbraio 2025 con un primo comunicato congiunto di tutti i Sindaci; nell’aprile 2025 con le delibere approvate dai Consigli Comunali aventi oggetto “Contrarietà alla realizzazione di impianti di trattamento termico dei rifiuti” e l’11 maggio 2026 con un documento condiviso e sottoscritto da tutti i sindaci. Tutta la documentazione in oggetto è stata inviata a Regione Liguria”.

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