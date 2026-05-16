Turismo, in Liguria presenze in crescita di quasi il 10%: è boom dei borghi e dell’outdoor

Santa Margherita Ligure. La Liguria continua a crescere sul fronte turistico e rafforza il proprio posizionamento non solo come destinazione balneare, ma anche come meta legata all’entroterra e ai borghi.
Secondo i dati illustrati sabato al Forum del Turismo di Santa Margherita Ligure dall’assessore regionale Luca Lombardi, nel solo mese di marzo la regione ha registrato 874.554 presenze turistiche, con una crescita del 9,63% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a 78.832 presenze in più.