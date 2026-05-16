Tutto pronto per la seconda edizione del Premio remiero scolastico

Seconda edizione del Palio remiero scolastico. Il progetto presentato questa mattina dall’assessore al Palio e vicesindaco Maria Grazie Frijia è promosso dal Comitato delle Borgate in collaborazione con il Comune della Spezia, il Panathlon Club La Spezia, l’Ufficio Educazione fisica dell’Ambito territoriale e diversi partner locali.

L’iniziativa, nata nel 2025 in concomitanza con il centenario della competizione remiera, viene riproposta per il secondo anno consecutivo con l’obiettivo di ampliare il coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado attraverso un percorso che unisce la pratica sportiva ad attività di inclusione sociale e contrasto alla dispersione scolastica.

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